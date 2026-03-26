Тяжеловес Сусленков проведет защиту пояса WBA Continental 17 апреля

Артем Сусленков проведет защиту титула WBA Continental в тяжелом весе 17 апреля в подмосковном Серпухове. Бой российского боксера против немца Артура Манна возглавит турнир "IBA.PRO 16".

Сусленков завоевал чемпионский пояс WBA Continental в октябре 2025 года в Грозном, досрочно победив хорвата Агрона Смакичи. Россиянин также владеет титулами IBA.PRO Intercontinental и IBF Europe и занимает 13-е место в рейтинге WBA в тяжелом дивизионе.

В со-главном событии шоу в Серпухове, которое будет организовано Международной ассоциацией бокса и при поддержке президента IBA Умара Кремлева, сойдутся два российских боксера из полусреднего веса: Никита Мирошниченко, который был спарринг-партнером у мексиканца Сауля Альвареса, и Александр Хохлов.

Все поединки в прямом эфире шоу покажет телеканал "Матч ТВ".