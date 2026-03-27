В АСА ответили на вопрос о контракте с Гасановым

Президент АСА Магомед Бибулатов рассказал об общении с Магомедрасулом Гасановым, который по истечении контракта с лигой стал свободным агентом.

«Мы с Магомедрасулом на связи, переписываемся. Но по поводу контракта и дальнейших планов мы не общались. Я сам не собираюсь вести переговоры, потому что он хотел уйти из лиги, отработав свой контракт. До моего прихода в лигу у Магомедрасула были непонятки с контрактом и вот это всё. Когда я пришёл в лигу, между нами был отдельный разговор. Я ему предложил хороший контракт. Если бы он подписал этот контракт, он был бы самым высокооплачиваемым бойцом лиги. Но он не подписал, а захотел отработать действующее соглашение, по которому у него оставалось два боя. И он их провёл. Теперь он свободный агент. Теперь это его проблемы и его менеджеров, он может переходить куда хочет. А тот контракт, который он не подписал, я уже, скорее всего, предлагать уже не буду. Повторюсь, мы общаемся, но насчёт его дальнейших выступлений — не общались», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.