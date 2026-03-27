Тренер Сланов: Усик должен освободить пояса

Российский тренер Виталий Сланов высказался о решении непобеждённого 39-летнего действующего чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика сразится с представителем Нидерландов Рико Верхувеном.

«Усик всем и всё уже доказал. Ему доказывать уже нечего. Другое дело, он должен освободить пояса. Почему Александр выбрал Верхувена? Для Усика есть риск в противостоянии с Итаумой. С возрастом скорость теряется. А это его главное преимущество. По ударной мощи он даже в топ-50 не входит», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.