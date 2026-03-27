Гендиректор Ural FC: Тейшейра не соперник Павловичу

Бывший тяжеловес Bellator, а ныне генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников заявил «Матч ТВ», что бразильский боец Таллисон Тейшейра не сможет оказать сопротивление россиянину Сергею Павловичу.

Бой в тяжелой весовой категории между Тейшейрой и Павловичем пройдет 30 мая на турнире UFC в Макао.

— Тейшейра не соперник Павловичу. У Сереги не будет никаких проблем. Павловичу просто дали соперника, чтобы Серега размялся. Но для нас, для публики… Надеюсь, мы увидим красивый и зрелищный нокаут в исполнении Павловича, — сказал Сидельников «Матч ТВ».

Павлович за карьеру в MMA одержал 20 побед и потерпел три поражения, на счету Тейшейры девять побед и одно поражение.

