Кормье отреагировал на поражение Адесаньи

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал поражение бывшего обладателя титула в среднем весе (до 84 кг) нигерийца Исраэля Адесаньи в поединке с американцем Джо Пайфером, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 271 в Сиэтле (США).

«Адесанья был быстрым, он хорошо дрался и выглядел сосредоточенным. Пайфер проигрывал, но не отклонился от курса. Во втором раунде Пайфера разобрали на части, его передняя нога была уничтожена, он не защищался от киков, у него были проблемы даже с тем, чтобы стоять! Но затем Адесанья затянул его в тот бой, который ему нравится, в драку», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.