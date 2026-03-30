Илия Топурия рассказал о травле во времена его детства

Боец UFC Илия Топурия откровенно рассказал о травле, с которой сталкивался в детстве.

«В школе нас травили. Постоянно возникали конфликты с одноклассниками, и часто приходилось защищать себя. Я всегда был ребёнком, который не любил конфликты на улице, но иногда приходится сталкиваться с такими ситуациями, и я испытывал страх. Это пробуждает грусть; начинаешь чувствовать себя меньше, у тебя не хватает смелости, пока не выскажешься», — сказал Топурия в интервью, опубликованном на аккаунте Red Corner MMA в Х.

Напомним, на турнире в Белом доме Топурия проведёт титульный бой с Джастином Гэтжи за пояс в лёгком весе.