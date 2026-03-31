Царукян раскритиковал UFC

Второй номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян высказался о политике организации в отношении подбора соперников.

© UFC Eurasia

Боец заявил, что не понимает, почему лига продолжает давать ключевые поединки опытным спортсменам, приведя в пример Джастин Гэтжи и Чарльз Оливейра. По его мнению, больше возможностей должны получать бойцы из топ-10 и топ-15 рейтинга, недавно вошедшие в элиту дивизиона.

29-летний Царукян выступает в UFC с 2019 года. В профессиональной карьере он одержал 23 победы при трех поражениях.