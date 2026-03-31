В Москве может пройти третий бой между Биволом и Бетербиевым

IBA (Международная ассоциация бокса) готова организовать в Москве третий бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«IBA готова организовать бой трилогии между Биволом и Бетербиевым. Это лучшие боксеры в мире. Мы нацелены на организацию этой трилогии в России. Учитывая текущую мировую обстановку, Москва является самой подходящей и безопасной площадкой для события такого масштаба — здесь действительно можно всё организовать на самом высоком уровне», — сказал президент IBA Кремлев.

Ранее боксеры уже провели два боя между собой, в которых каждый одержал по победе.

Артур Бетербиев – Заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы, победитель Кубка мира в любителях, бывший чемпион мира среди профессионалов по версиям IBF, WBC и WBO, WBA, The Ring в полутяжёлом весе, бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе.

Дмитрий Бивол – Заслуженный мастер спорта России, чемпион Всемирных игр боевых искусств, cеребряный призёр Универсиады, владеет всеми четырьмя значимыми поясами — Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).