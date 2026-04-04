В PFL сообщили, что начали переговоры с Усманом Нурмагомедовым по новому контракту

Вице-президент промоушена Professional Fighters League (PFL) Майк Коган высказался о ситуации с контрактом непобеждённого чемпиона промоушена в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова.

«Велись ли с Усманом переговоры по новому контракту? Да, мы начали это обсуждать. Ещё есть время, но мы уже начали», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Свой последний поединок 27-летний россиянин провёл 7 февраля 2026 года на турнире PFL в Дубае. Противником Усмана стал британский атлет Альфи Дэвис. Их бой завершился в третьем раунде после того, как Нурмагомедов зафиксировал удушающий приём.