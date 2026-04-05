Тим Цзю одержал уверенную победу и взял титул WBO International

Австралийский боксер Тим Цзю одержал победу над албанцем Денисом Нурьей и стал интернациональным чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 72,6 кг. Поединок прошел в австралийском Вуллонгонге и завершился единогласным решением судей после десяти раундов.

Для 31-летнего Цзю этот успех стал важным этапом после череды непростых боев. Теперь в его активе 27 побед, из которых 18 — нокаутом, при трех поражениях.

Ранее боксер уже владел чемпионским поясом WBO, который получил без боя, а затем успешно защитил, победив американца Брайана Мендосу. Однако позже он уступил титул, проиграв Себастьяну Фундоре, а затем потерпел поражение от россиянина Бахрама Муртазалиева в поединке за пояс Международной боксерской федерации.

Для 32-летнего Нурьи этот бой стал первым поражением в профессиональной карьере. До этого он одержал 20 побед, восемь из которых завершил нокаутом. Поединок в Австралии также стал для него первым выступлением за пределами Европы.

Тим Цзю, сын известного боксера Константина Цзю, продолжает оставаться одним из заметных представителей своего дивизиона и намерен вновь побороться за мировые титулы.