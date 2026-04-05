Уайлдер: Джошуа ***** напуган. Я приеду в любую точку мира, чтобы сразиться с Энтони

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер выразил желание провести бой против бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа.

«Он ***** напуган. Давайте сделаем это. Либо дерись, либо заткнись, малыш. Я готов и вернулся в форму. Здоровый Уайлдер — это опасный Уайлдер. Я приеду в любую точку мира, чтобы сразиться с ним», – приводит слова Уайлдера портал talkSPORT.

Уайлдер дебютировал в профи в 2008 году. За это время Бронзовый бомбардировщик одержал 44 победы, потерпел четыре поражения, а один бой был признан ничьей. Кроме того, Деонтей является бронзовым призёром Олимпийских игр по боксу в Пекине, которые прошли в 2008 году.