Экс-чемпион UFC объяснил, как Чимаеву победить Стрикленда

Бывший чемпион UFC американец Люк Рокхолд высказался о предстоящем поединке за титул организации в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Если Хамзат будет расслаблен, то выиграет бой. У него есть навыки для этого. Но важно менять уровни [атаки], недостаточно просто приклеиться к Стрикленду. Нужно проводить тейкдауны, но не нужно полагаться только на них. Проведи тейкдаун, нанеси ущерб, а затем смени тактику. Не нужно надеяться на то, что он удержит этого парня внизу, это непросто» — сказал Рокхолд в подкасте JAXXON.