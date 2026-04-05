Нурмагомедов получил подарок от «Атлетико»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов посетил матч 30-го тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и «Барселоной». Об этом сообщается на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывший спортсмен приехал в Испанию в качестве представителя своей медиагруппы и активно участвовал в промо‑активности перед встречей Ла Лиги. Отмечается, что в раздевалке «Атлетико» Нурмагомедову подарили клубный мяч в рамке и официальную форму с его именем на спине.

В 2022 году Нурмагомедов выбрал между футболом и смешанными единоборствами. Он заявил, что футбол ему нравится больше.

Нурмагомедов в 2018 году завоевал звание чемпиона UFC в легком весе. С тех пор он трижды успешно защитил его. Спортсмен выиграл все 29 поединков в карьере.