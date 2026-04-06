Царукян ответил, кто победил бы в его бою с Хабибом

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян ответил на вопрос, кто победил бы в гипотетическом поединке с бывшим чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.

«Кто бы выиграл? Я. Как бы я одолел его? Скорее всего, решением. Какое моё главное преимущество? Мои навыки. Я универсальный боец, более универсальный, чем он», — приводит слова Царукяна блогер Навид Юсуфи в соцсетях.

Арман Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.