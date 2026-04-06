Российский боец Шаблий сообщил, когда намерен провести следующий бой в PFL

Бывший претендент на титул PFL в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Александр Шаблий сообщил, когда намерен провести следующий бой в PFL.

«Мы понимаем, что в Европе россиянам подраться сейчас гораздо сложнее, чем в Соединённых Штатах. Поэтому я продлил свою американскую визу – мне PFL оперативно подготовила все необходимые документы, чтобы я мог подраться в ближайшем времени на турнире, который состоится 2 мая. Но я в это мало верю, если честно. Ближайшее выступление, скорее всего – это конец мая, начало июня, если говорить объективно», – сказал Шаблий в интервью на YouTube-канале Камила Гаджиева.