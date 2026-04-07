Топурия рассказал о срыве поединка с Махачевым в Белом доме

Топурия узнал о срыве поединка с Махачевым за несколько часов до анонса карда UFC Freedom: «Ложился спать, зная, что меня ждет бой с Исламом»
Чемпион UFC Илия Топурия рассказал о срыве поединка с Исламом Махачевым в Белом доме.
«За считанные часы до того, как объявили кард Белого дома, я думал, что подерусь с Исламом. Незадолго до анонса мне позвонили и сказали, что Махачев получил травму, а я подерусь с Джастином Гейджи. Я ложился спать, зная, что меня ждет бой с Исламом. Почему он не хочет со мной драться? Не знаю. Чудные и странные люди», – сказал Топурия.
Напомним, Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Вашингтоне 14 июня.
Позже глава UFC Дана Уайт заявил, что Махачев травмировал руку.
Гендиректор «Динамо» о будущем Гусева: «Мы ценим его как игрока и понимаем, что он сделал для организации. Трансферная кампания требует тишины, скоро все узнаете»
Махачев ответил Топурии: «Устал слушать байки. Мне позвонили, я принял бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что Илия попросил нереальный гонорар. UFC отказались»
Гендиректор «Динамо» о будущем Гусева: «Мы ценим его как игрока и понимаем, что он сделал для организации. Трансферная кампания требует тишины, скоро все узнаете»
Махачев ответил Топурии: «Устал слушать байки. Мне позвонили, я принял бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что Илия попросил нереальный гонорар. UFC отказались»
