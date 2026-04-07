Махачев отреагировал на слова Топурии о срыве их поединка в Белом доме

Махачев ответил Топурии: «Устал слушать байки. Мне позвонили, я принял бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что Илия попросил нереальный гонорар. UFC отказались»

Чемпион UFC Ислам Махачев отреагировал на слова Илии Топурии о срыве их поединка в Белом доме.

«Я устал слушать байки от Топурии и его команды. Мне позвонили, я принял бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что Илия попросил нереальный гонорар. UFC отказались, он вышел. Вот и все, не более того. Даже его менеджер подтвердил это. Илия, хватит трепаться. В каждом интервью, которое ты даешь, звучит новая история. Ты вышел, и ты это знаешь», – написал в соцсетях Махачев.
