Махачев отреагировал на слова Топурии о срыве их поединка в Белом доме

Махачев ответил Топурии: «Устал слушать байки. Мне позвонили, я принял бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что Илия попросил нереальный гонорар. UFC отказались»
Чемпион UFC Ислам Махачев отреагировал на слова Илии Топурии о срыве их поединка в Белом доме.
«Я устал слушать байки от Топурии и его команды. Мне позвонили, я принял бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что Илия попросил нереальный гонорар. UFC отказались, он вышел. Вот и все, не более того. Даже его менеджер подтвердил это. Илия, хватит трепаться. В каждом интервью, которое ты даешь, звучит новая история. Ты вышел, и ты это знаешь», – написал в соцсетях Махачев.
Топурия узнал о срыве поединка с Махачевым за несколько часов до анонса карда UFC Freedom: «Ложился спать, зная, что меня ждет бой с Исламом»
