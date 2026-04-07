Топурия рассказал, как выбирает соперников

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о выборе соперников на данном этапе карьеры.

«Если это будет соревнование против кого-то, кто ничего для меня не значит, возможно, я не будут соревноваться. Но если это будет кто-то, кто действительно меня мотивирует, кто вселяет в публику желание и надежду, тогда я соглашусь на это», — приводит слова Топурии издание Marca.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулегком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг).