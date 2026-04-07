Махачев обвинил Топурию в срыве поединка на турнире UFC в Белом доме

Обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал о том, что его бой с чемпионом в легком весе Илией Топурией, который представляет Испанию, на турнире в Белом доме сорвался по вине соперника.

Виной всему стали непомерные финансовые запросы Топурии.

"Мне позвонили, и я согласился на бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что он запросил нереальный гонорар. UFC отказали, и он снялся с боя. Вот и все, больше ничего", - рассказал россиянин.

Махачев добавил, что эту информацию подтвердил и менеджер Топурии.

Россиянин в последний раз участвовал в поединке в UFC в ноябре прошлого года. Тогда он победил Джека Делла Маддалену из Австралии, став чемпионом в полусреднем весе.

Топурия владеет поясом чемпиона в легком весе, но он не дрался с июля 2025 года.