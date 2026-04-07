Стало известно, когда и где чемпион мира Суров сразится с Мартинезом

Чемпион мира‑2025, двукратный чемпион России в тяжелом весе Давид Суров проведет 6‑раундовый бой против мексиканца Кевина Мартинеза 1 мая в Калининграде, сообщили «Матч ТВ» организаторы шоу.

Этот противостояние возглавит матчевую встречу среди боксеров тяжелого веса между сборными России и мира. Суров дебютировал на профессиональном ринге в конце января в Москве, когда уже в первом раунде нокаутировал доминиканца Луиса Альфредо Алькантару Герреро. В конце февраля Суров в составе сборной «Динамо» боксировал с иранцем Иманом Рамезанпуром. У Мартинеза 14 побед и одно поражение. На портале BoxRec боксер занимает первое место среди мексиканских тяжеловесов.

В соглавном событии шоу в Калининграде бывший претендент на пояс WBA россиянин Алексей Егоров (13–3, КО 9) проведёт бой с незнающим поражений обладателем пояса EBU Silver французом Сейди Коупом (13–0, КО 8). Всего же в рамках матчевой встречи между сборными мира и России пройдут пять встреч в тяжелом весе.

— 4 раунда: Евгений Земляков (1–0, Россия) — Соломон Адебайо (15–0, КО 14, Нигерия);

— 4 раунда: Владислав Вишев (7–3, КО 2, Россия) — Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан);

— 6 раундов: Андрей Стоцкий (6–0–1, КО 4, Россия) — Халимжон Мамасолиев (7–0, КО 7, Узбекистан);

— 4 раунда: Алексей Егоров (13–3, КО 9, Россия) — Сейди Коуп (13–0, КО 8, Франция);

— 6 раундов: Давид Суров (1–0, КО 1, Россия) — Кевин Мартинез (14–1, КО 10, Мексика).