Масвидаль раскритиковал выступления Чимаева в UFC

Двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль высказался о действующем обладателе титула в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«У тебя есть шанс ударить, но ты просто держишь парня на земле, потому что боишься, что он выскользнет. Да, ты лучше в партере, но это не бои. Стрикленд, возможно, станет первым, кто бросит вызов Чимаеву на земле. Даже если Хамзат проведёт тейкдаун, ему придётся сильно постараться, чтобы удержать Шона», – сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США) Чимаев проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.