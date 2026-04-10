Силягин проиграл Иглесиасу в бою за титул чемпиона мира

Сегодня, 10 апреля, в Монреале (Канада) состоялся турнир, который проходил в «Казино Монреаль». В главном событии дрались россиянин Павел Силягин и кубинец Ослейс Иглесиас. Российский боксёр проиграл бой. После восьмого раунда угол Силягина отказался от продолжения поединка.

© Чемпионат.com

Павел претендовал на титул чемпиона мира IBF во втором среднем весе. Для россиянина, который уже давно находится в рейтингах ведущих организаций, это был главный поединок в карьере.

До этого боя Силягин не знал поражений на профессиональном ринге – 16 побед при одной ничьей. Кубинец тоже шёл без поражений – 14 побед в 14 боях.