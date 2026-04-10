«Бойца не должно волновать, сколько денег просит его соперник». Топурия отреагировал на слова Махачева о срыве боя
Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия отреагировал на слова Ислама Махачева.
Ранее Махачев объяснил срыв поединка тем, что Топурия запросил слишком большой гонорар.
«Для меня это звучит как ложь, потому что я знаю правду. Во-первых, одного бойца не должно волновать, сколько просит другой. Я не считаю чужие деньги. Сколько бы ни зарабатывал мой соперник – это только плюс. А у Ислама уже были оправдания – теперь появились и во второй раз. Это определенно выглядит так, будто он просто избегает боя», – сказал Топурия.
Погребняк не считает матч «Зенита» и «Краснодара» чемпионским: «Еще 6 туров, команды будут терять очки. Отрыв увеличится до 4 очков в случае победы «быков», но это ничего не гарантирует»
Вратарь СКА Заврагин подпишет контракт новичка с «Филадельфией» (Артур Хайруллин)
Захарова об отказе Петросян в обслуживании в Италии: «Зачем покупать у тех, кто тебя дискредитирует по национальному признаку?»
Погребняк не считает матч «Зенита» и «Краснодара» чемпионским: «Еще 6 туров, команды будут терять очки. Отрыв увеличится до 4 очков в случае победы «быков», но это ничего не гарантирует»
Вратарь СКА Заврагин подпишет контракт новичка с «Филадельфией» (Артур Хайруллин)
Захарова об отказе Петросян в обслуживании в Италии: «Зачем покупать у тех, кто тебя дискредитирует по национальному признаку?»