Фьюри готов к бою с Джошуа

Тайсон Фьюри: «Бой с Джошуа должен был состояться много раз за последние 10 лет, но постоянно что-то случалось. Нужно организовать этот бой как можно быстрее»
Тайсон Фьюри намерен провести бой против Энтони Джошуа.
«Этот бой должен был состояться много раз за последние 10 лет, но постоянно что-то случалось: кто-то проводил еще один поединок, кого-то нокаутировали или кто-то травмировался. Я думаю, мы должны организовать этот бой как можно быстрее, пока снова что-то не произошло. Забудь об Уайлдере, он уже тень самого себя, забудь обо всех остальных. Дайте мне пройти бой в субботу, и мы организуем этот поединок до конца года», – сказал Фьюри.
Фьюри проведет следующий бой 11 апреля против Арсланбека Махмудова. Джошуа последний раз дрался в декабре прошлого года, нокаутировав Джейка Пола.
Коростелев о Вяльбе: «Все, чего на данный момент добилась сборная России – это практически полностью ее заслуга»
Ламбьязе станет главным гоночным инженером «Макларена», но не займет место Стеллы (Sky Sports)
Йовица Арсич: «Молодые интересные игроки в России есть. Проблема в том, что многие из них достаточно рано уезжают играть за границу»
