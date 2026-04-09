Фьюри готов к бою с Джошуа

Тайсон Фьюри: «Бой с Джошуа должен был состояться много раз за последние 10 лет, но постоянно что-то случалось. Нужно организовать этот бой как можно быстрее»

Тайсон Фьюри намерен провести бой против Энтони Джошуа.

«Этот бой должен был состояться много раз за последние 10 лет, но постоянно что-то случалось: кто-то проводил еще один поединок, кого-то нокаутировали или кто-то травмировался. Я думаю, мы должны организовать этот бой как можно быстрее, пока снова что-то не произошло. Забудь об Уайлдере, он уже тень самого себя, забудь обо всех остальных. Дайте мне пройти бой в субботу, и мы организуем этот поединок до конца года», – сказал Фьюри.

Фьюри проведет следующий бой 11 апреля против Арсланбека Махмудова. Джошуа последний раз дрался в декабре прошлого года, нокаутировав Джейка Пола.

