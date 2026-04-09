Царукян хотел бы побороться с Хабибом

29-летний боец и второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян изъявил желание провести схватку в борьбе с прославленным бойцом и бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

© UFC Eurasia

— А ты думаешь, ты когда-нибудь смог бы побороться с Хабибом?

— Да, я хотел бы побороться с ним. Но он ушёл из спорта. Просто в зале, может быть…

— Да, я об этом и говорю.

— Да, мы поедем с тобой в Дагестан и будем тренироваться с ними.

— Обещаешь?

— Нет, нужно поговорить с ними.

— О боже, бро. Это было бы безумно, если бы ты научил меня бороться, да?

— Да, но мы можем это организовать, — сказал Царукян на трансляции Райана Гарсии на сервисе KICK.