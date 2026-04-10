Мурзаканов оставил послание Пауло Косте

Непобеждённый шестой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Азамат Мурзаканов оставил послание бывшему претенденту на чемпионский титул UFC в среднем весе бразильцу Пауло Косте. Их бой станет соглавным событием турнира UFC 327, который пройдёт в Майами (штат Флорида, США).

«В субботу я собираюсь научить его хорошим манерам. Он нервничает, поэтому и агрессивен. Не нервничай. Всё быстро закончится», — приводит слова Мурзаканова портал MMA Fighting.

Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения. В последнем бою Азамат победил техническим нокаутом в первом раунде австрийского бойца Александара Ракича.

Бразильскому бойцу 34 года. Коста имеет в своём профессиональном рекорде 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Пауло дебютировал в профи в 2012 году. Ранее бразилец владел титулом чемпиона Jungle Fight в среднем весе.