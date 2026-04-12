Россиянин Махмудов проиграл Фьюри единогласным решением судей

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри легко победил российского боксера Арслана Махмудова в поединке, который прошел в субботу в Лондоне.

37-летний британец последний бой провел в декабре 2024 года, после чего сообщил об уходе из спорта, но снова вернулся в начале 2026-го. В качестве соперника был выбран российский боксер Арслан Махмудов, который в последнее время проживает в Канаде.

Экс-чемпион мира по всем престижным версиям, очевидно, получил в соперники боксера, которому было бы трудно победить. Несмотря на всю свою мощь в ударной технике и тем более в защите, у Махмудова есть серьезные недостатки.

И все же в первом раунде россиянину удалось немного потрясти соперника, но со второго Фьюри смог перестроиться, и дальше бой шел с его подавляющим преимуществом. Особо сильно Махмудов страдал от апперкотов, которых за бой он пропустил под сотню. А надежды на один мощный и точный удар разбивались о грамотные действия британца.

По итогам 12 раундов все трое судей единогласно отдали победу Фьюри - 120-108, 120-108 и 119-109.

Теперь у Фьюри 35 побед при двух поражениях и одной ничьей. У Махмудова - 21 победа и три поражения.