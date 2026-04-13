«Как минимум ничья». Махмудов заявил, что не проиграл в бою с Фьюри

Российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов заявил, что не согласен с поражением в поединке с британским экс-чемпионом Тайсоном Фьюри, состоявшемся на минувших выходных в Лондоне (Англия).

«Я пытался побить его. Я поймал его несколько раз, но у него очень большой опыт. Если бы у него не было этого опыта, я бы мог нокаутировать его. Этот парень один из лучших супертяжеловесов в истории. Я очень его уважаю, как и он меня. Это был близкий бой, и я не чувствую, что я проиграл. Выиграл ли я? Думаю, что как минимум это была ничья. Как минимум. Но, очевидно, что я не проиграл. Я ощущаю себя победителем. И я горд собой, а это самое главное», — сказал Махмудов в интервью YouTube-каналу Seconds Out.