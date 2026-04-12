Трамп обратился к руководству UFC с просьбой провести бой в Белом доме

По информации, полученной от главы UFC Даны Уайта, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обратился к руководству организации с просьбой о включении дополнительного боя в шоу, запланированное к проведению в Белом доме. Уайт рассказал журналистам, что Трамп поинтересовался причиной отсутствия в карде известного бойца Деррика Льюиса.

© Московский Комсомолец

Руководитель промоушена немедленно связался с Льюисом, который без колебаний дал своё согласие на участие в столь значимом мероприятии.

«Завершился поединок Джоша Хокита, после чего я снова провёл с ним переговоры. В итоге противостояние Льюиса и Хокита было добавлено в программу турнира в Белом доме», — пояснил Уайт.

Стоит напомнить, что Джош Хокит одержал победу над Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC 327 в Майами, который посетил Дональд Трамп.