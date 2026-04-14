Российский супертяжеловес оценил шансы Фьюри в бою с Джошуа

Арсланбек Махмудов оценил шансы Фьюри в бою с Джошуа

Российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов высказался о возможном поединке между бывшими чемпионами мира британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Считаю, что Фьюри победит Джошуа. Многие думают, что Тайсону было легко со мной. Но это был хороший тест для Тайсона. Он не боксировал больше года, ему нужна была проверка. У меня есть опыт, я являюсь выходцем из российской школы бокса, одной из лучших в мире. И не считаю, что наш поединок был односторонним избиением. У меня тяжёлый удар, Тайсон Фьюри это подтвердит. Теперь он готов к Энтони Джошуа», — сказал Махмудов в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

