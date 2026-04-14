Кудряшов подерется с рэпером Гуди

Бои Fight Nights «Все против медиафутбола».

Сегодня пройдет второй бойцовский турнир Fight Nights с участием медиафутболистов. Он получил название «Все против медиафутбола».

Начало – в 18:30 по московскому времени. Место проведения – Дворец гимнастики Ирины Винер.

Все бои турнира:

Goody (рэпер) – Федор Кудряшов (защитник 2Drots)

Константин Морозов (защитник 2Drots) – Жак-Энтони (рэпер)

Богдан Дачник (защитник 2Drots) – Эльхан Салахов (полузащитник «Амкала»)

Назар (полузащитник ФК «10») – Корней (хоккеист Hockey Brothers)

Акимбо (блогер-армрестлер) – Николай Сик (капитан баскетбольной команды HOOPS)

Манна (полузащитник 2Drots) – Григорий GOKU (рэпер)

Эль Матадор (полузащитник Fight Nights) – PINQ (рэпер)

Поединки бойца поп-ММА Залимхана Юсупова с вратарем «БроукБойз» Анатолием Мазылу, а также игрока «Народной Команды» Ивана Стронга против Акимбо отменены.

