Глупость или милосердие? Почему Прохазка так бездарно проиграл

Теперь Ульберг — новый чемпион UFC.

В минувшие выходные в Майами прошёл очередной номерной турнир UFC 327. Главным событием вечера стал титульник за вакантный пояс в полутяжёлом весе между экс-чемпионом и любимцем публики Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом.

Всё завершилось в первом раунде — Ульберг поймал чеха левым чек-хуком и затем уже просто добил на канвасе. Однако даже в этот короткий отрезок уместилось немало событий. В первой половине раунда Ульберг неудачно поставил ногу и травмировал колено. Новозеландец начал заметно прихрамывать, несколько раз потерял равновесие, но что делал Прохазка? Бил по здоровой ноге, причём очень хлёстко, несколько раз поджимал Ульберга к сетке и мог там разрядиться серией ударов, однако отступал и показывал Карлосу – «всё спокойно, продолжаем драться». И выглядело это так, что Иржи жалел соперника. Ну и в итоге сам же поплатился.

Первое, что сказал Прохазка после окончания боя – он был излишне милосерден к сопернику:

«Мне было жаль его. В поединке я чувствовал сочувствие к нему, это станет одним из важнейших уроков в жизни для меня. Этот бой был практически выигран, победа была в кармане, и я её просто упустил, потому что увидел, что он травмирован».

Чуть позже Прохазка снова вышел на связь, но уже в соцсетях и, по сути, продублировал тезис о жалости:

«Хочу принести извинения за своё выступление этим вечером. Всё ещё не могу понять это своё глупое милосердие в бою, которое стоило мне победы. Так что я бы хотел получить реванш, потому что это был мой бой, и я просто дал ему возможность подловить меня. Очень извиняюсь перед всеми, кто меня поддерживает».

На самом ли деле поражение случилось только из-за милосердия Прохазки? Сам тезис о жалости звучит глупо хотя бы исходя из того, о каком виде спорта идёт речь — как можно жалеть соперника прямо по ходу боя (особенно титульного) и отдавать победу? Ульберг ведь не пожалел – и был прав. Как сказал после турнира Дана Уайт, задача бойца — добивать, пока рефери не остановит бой. Всё остальное зависит исключительно от настроений того, кто в клетке. Прохазка с его необычным мышлением точно мог подумать, что будет как-то не по-мужски добивать травмированного. Возможно, что-то об этом есть и в самурайском кодексе, которому следует Иржи.

Однако есть и другой момент — Прохазку нельзя назвать спортсменом с феноменальным бойцовским интеллектом. Опущенные руки и попытки зайти в размен — неотъемлемые атрибуты чеха в октагоне. За это он уже не раз расплачивался. То, что у Ульберга отличная левая и очень хороший чек-хук, было известно. Точно так же было известно, что Прохазку этим ударом неоднократно ловил Алекс Перейра. Особенно во втором их поединке. Но никаких выводов не последовало, руки были опущены — Иржи пропустил.

Об этом говорит и один из умнейших бойцов в истории ММА Деметриус Джонсон:

«Это урок, который я всегда повторяю: бойцы, которые держат руки опущенными во время боя — вы не сможете заблокировать всё. Иржи Прохазка никогда не избавится от этой привычки».

А Чейл Соннен, к примеру, не верит в милосердие Прохазки:

«Я не понял, откуда взялась вся эта история про «милосердие». Я такого не видел. Это комментаторы кричали всем, но я видел бой в клетке, где два парня пытались максимально навредить друг другу, и Карлос застал Иржи врасплох».

Недавно завершивший карьеру Дастин Порье тоже не верит в пощаду от чеха: «Для меня это выглядело так, будто он играл со своей добычей. Он знал, что Карлос был травмирован, и пытался подготовить эффектный финиш. Я не думаю, что это была пощада».

Карлос Ульберг после боя на пресс-конференции сказал, что Прохазка не жалел его, а просто допустил ошибку. Спустя сутки новоиспечённый чемпион высказался более жёстко:

«Полная чушь, что он проявил милосердие. Это просто страх, а не пощада. Думаю, он просто играет на публику, а люди видят эти громкие фразы и верят ему. Не было никакой пощады. Он знает, что он боец. Им двигали страх и нерешительность. Он понимает: я знаю, что он притворяется. Это игра на публику, а я здесь, чтобы быть лучшим в мире. Это просто его оправдание, чтобы получить реванш. Никаких шансов на то, что он получит реванш. Не думаю, что он пройдёт Анкалаева. Анкалаев надерёт ему задницу».

Давать Прохазке реванш было бы глупо, ведь у Иржи уже третье подряд поражение в титульных боях. Чешскому бойцу точно придётся одержать как минимум пару побед, чтобы снова поучаствовать в титульных раскладах. И всё это время он будет корить себя за бой, где должен был побеждать травмированного Ульберга, но либо действительно пожалел его, либо проявил глупость. Хотя первое совсем не исключает второе.