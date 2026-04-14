Выпущен обновленный рейтинг UFC

Анкалаев сохранил первое место в рейтинге полутяжелого дивизиона.

UFC обновил рейтинги после номерного турнира в Майами.

Магомед Анкалаев сохранил первое место в полутяжелом дивизионе. Паоло Коста дебютировал в топ-15 на шестой позиции.

Азамат Мурзаканов потерял две строчки – теперь он восьмой.

В топ-15 бойцов вне весовой категории два изменения: Арман Царукян поднялся на 13-е место, Карлос Ульберг – 15-й.

