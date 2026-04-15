Грузинский боец UFC назвал ублюдком россиянина Петра Яна

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили на канале Mighty в Петра Яна в декабре прошлого года.

Спортсмен вспомнил, что пытался получать удовольствие, когда понял, что проигрывает.

«Но этот ублюдок избивал меня! Он валил меня на землю! Пару раз он попал мне по корпусу — было очень больно», — заявил Двалишвили.

Бой грузина с российским бойцом состоялся в декабре 2025-го. Ян одолел оппонента судейским решением и забрал у того чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

В активе Двалишвили 21 победа и 5 поражений в 26 боях в ММА. Ян провел 25 поединков, в которых одержал 20 побед и потерпел пять поражений.