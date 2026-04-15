Волкановски прокомментировал травму Ульберга

Волкановски – о травме Ульберга: «После операции потребуется шесть месяцев. Это классический разрыв крестообразной связки»

Sports.ru

Алекс Волкановски считает, что Карлос Ульберг может выбыть на полгода из-за травмы колена.

© Sports.ru
«После операции потребуется шесть месяцев. Я мог бы поставить на это деньги. Это классический разрыв крестообразной связки», – сказал Волкановски.

Ульберг нокаутировал Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости