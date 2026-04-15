Мохнаткин и Михайлов проведут бои на турнире Ural FC 12

Российские бойцы Михаил Мохнаткин и Никита Михайлов проведут свои очередные поединки 15 мая в Москве на турнире Ural FC 12, сообщили «Матч ТВ» организаторы шоу.

Тяжеловес Мохнаткин в главном бою Ural FC 12 встретится с соотечественником Владимиром Дайнеко. У 36‑летнего Мохнаткина 16 побед и шесть поражений в ММА, еще два его поединка закончились вничью. Он выступал в таких лигах, как АСА, Fight Nights, S‑70, RCC и PFL. Свой последний бой Мохнаткин провел в октябре 2025 года в Каспийске на турнире Ural FC, когда победил Руслана Магомедова, который не смог продолжить поединок из‑за травмы ноги. Статистика 35‑летнего Дайнеко в ММА — 17 побед и шесть поражений. Он проводил бои в RCC, LFA, Eagle FC, S‑70, АСВ, Fight Nights. В декабре 2025 года на турнире RCC 24 Дайнеко проиграл раздельным решением судей бразильцу Акацио дос Сантосу.

В со‑главном событии турнира Ural FC 12 Михайлов (12–4) в поединке в легчайшем весе встретится с не знающим поражений Русланом Касымалы Уулу из Киргизии. С 2021 по 2023 год Михайлов проводил бои в Bellator, а до этого выступал в Fight Nights. После Bellator Михайлов провел несколько поединков в RCC. В своем последнем поединке в октябре прошлого года на турнире Ural FC в Каспийске он досрочно победил бразильца Риксона Буэно.

В прямом эфире турнире Ural FC транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».