Макгрегор урегулировал судебное разбирательство с Лобовым

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор урегулировал судебный иск, поданный против него бывшим товарищем по команде и другом Артёмом Лобовым по поводу прибыли от продажи его виски марки Proper No. 12. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Сегодня, 15 апреля, адвокат Лобова явился в суд и сообщил судье, что достигнуто соглашение между Артёмом и Конором, поэтому дело больше не нуждается в судебном разбирательстве. Отметим, что условия соглашения не разглашаются.

Первоначально Лобов подал иск, утверждая, что ему причитается 5% от продажи после устной договорённости между бойцами о том, что он поможет запустить бренд виски Макгрегора. Конор отрицал, что когда-либо заключал подобную договорённость.