Российский боец UFC назвал свой самый большой гонорар

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник в интервью «Матч ТВ» рассказал о своем самом большом гонораре в UFC.

Олейнику 48 лет. Он начал карьеру в смешанных единоборствах в 1996 году. Ранее Олейник сообщал «Матч ТВ», что собирается провести последний поединок в карьере в июне 2026 года, если ему удастся выиграть этот бой. В UFC он выступал с 2014 по 2022 год.

— Самый жирный гонорар за бои у вас был в UFC?

— Да. В UFC три‑четыре гонорара у меня были более 300 тысяч долларов. От 325 до 370 примерно. Три последних победных боя уже платили такие деньги. Где я проиграл — я получал порядка 150–160 тысяч долларов, — сказал Олейник «Матч ТВ».

