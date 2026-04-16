Емельяненко начал делать легкие тренировки и бегать по утрам

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко начал тренироваться и бегать по утрам после операции на позвоночнике. Об этом ТАСС сообщил представитель бойца.

В 2025 году Емельяненко перенес операцию на позвоночнике и некоторое время передвигался на инвалидной коляске.

"Александр бегает по утрам. Он также проводит легкие тренировки. Но при этом лечение продолжается", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко 44 года. На его счету 29 побед, девять поражений и одна ничья в ММА. Также он выступал по боксу и в боях на голых кулаках.