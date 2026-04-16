Назван гонорар Кудряшова за бой против рэпера Гуди

Кудряшов получит около 2,5 млн рублей за бой против рэпера Гуди. Экс-защитник сборной России был отправлен в нокаут
Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о распределении призовых для участников боя между бывшим футболистом сборной России Федором Кудряшовым и рэпером Гуди.
Призовой фонд боя составил 5 млн рублей при примерно одинаковом распределении – немного больше получил победитель.
«Федя мог заломить космический гонорар, но тогда бы этот бой просто не состоялся и все. Ему уважение», – сказал Гаджиев.
Напомним, Кудряшов был отправлен в нокаут рэпером Гуди в главном бою турнира «Все против медиафутбола» от Fight Nights.
