Назван гонорар Кудряшова за бой против рэпера Гуди

Федор Кудряшов получит около 2,5 млн рублей за бой против рэпера Гуди.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о распределении призовых для участников боя между бывшим футболистом сборной России Федором Кудряшовым и рэпером Гуди.

Призовой фонд боя составил 5 млн рублей при примерно одинаковом распределении – немного больше получил победитель.

«Федя мог заломить космический гонорар, но тогда бы этот бой просто не состоялся и все. Ему уважение», – сказал Гаджиев.

Напомним, Кудряшов был отправлен в нокаут рэпером Гуди в главном бою турнира «Все против медиафутбола» от Fight Nights.