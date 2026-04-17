Армана Царукяна высадили из самолета перед схваткой на борцовском турнире

Бойца легкого веса UFC Армана Царукяна высадили из самолета перед схваткой на борцовском турнире.

Об этом рассказал блогер Адам Зубайраев. Царукян направлялся в Филадельфию на турнир Real American Freestyle (RAF), где у него запланирована встреча с Юрайей Фэйбером.

«Просто из-за того, что кто-то из команды пользовался телефоном во время взлета, а еще один человек открыл столик, Армана и двух его друзей выгнали из самолета. С рейса, который направлялся на турнир RAF», – сказал Зубайраев.

Арман Царукян проведет схватку с 46-летним Юрайем Фейбером на турнире RAF 18 апреля.

