Бойца легкого веса UFC Армана Царукяна высадили из самолета перед схваткой на борцовском турнире.

Об этом рассказал блогер Адам Зубайраев. Царукян направлялся в Филадельфию на турнир Real American Freestyle (RAF), где у него запланирована встреча с Юрайей Фэйбером.

«Просто из-за того, что кто-то из команды пользовался телефоном во время взлета, а еще один человек открыл столик, Армана и двух его друзей выгнали из самолета. С рейса, который направлялся на турнир RAF», – сказал Зубайраев.

Арман Царукян проведет схватку с 46-летним Юрайем Фейбером на турнире RAF 18 апреля.