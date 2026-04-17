Муртазалиев получил шанс вернуться к титульной гонке

IBF предложила Бахраму Муртазалиеву провести претендентский бой против Агьярко.
Международная боксерская федерация (IBF) предложила Бахраму Муртазалиеву провести претендентский бой против Каоймина Агьярко. Об этом сообщает The Ring Magazine.
Победитель поединка встретится с чемпионом мира в первом среднем весе Джошем Келли.
Муртазалиев (23-1) в последний раз выступал в январе, когда уступил Келли и утратил титул чемпиона.
Агьярко (18-0) в сентябре выиграл у Ишмаэля Дэвиса раздельным решением судей.
