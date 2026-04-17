Кудряшов впервые высказался после жесткого нокаута в ММА

Нокаутированный рэпером бывший футболист сборной России рассказал о состоянии здоровья
Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов рассказал о состоянии здоровья после того, как был нокаутирован рэпером Дмитрием Гусаковым в бою по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает «Матч ТВ».
Спортсмен отметил, что с ним все в порядке.
«Спасибо за беспокойство», — добавил Кудряшов.
Его бой с Гусаковым прошел 14 апреля в Москве. Во втором раунде рэпер нанес сопернику удар ногой в голову. Экс-футболист не смог самостоятельно подняться, и рефери присудили победу Гусакову.
Кудряшов завершил карьеру в феврале 2024 года. С 2020 по 2023 год защитник играл за турецкий «Антальяспор». Футболист также известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Сочи».