Кудряшов впервые высказался после жесткого нокаута в ММА

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов рассказал о состоянии здоровья после того, как был нокаутирован рэпером Дмитрием Гусаковым в бою по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что с ним все в порядке.

«Спасибо за беспокойство», — добавил Кудряшов.

Его бой с Гусаковым прошел 14 апреля в Москве. Во втором раунде рэпер нанес сопернику удар ногой в голову. Экс-футболист не смог самостоятельно подняться, и рефери присудили победу Гусакову.

Кудряшов завершил карьеру в феврале 2024 года. С 2020 по 2023 год защитник играл за турецкий «Антальяспор». Футболист также известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Сочи».