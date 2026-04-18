Конор Бенни упрекнул Райана Гарсии в трусости и лицемерии

29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн упрекнул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца мексиканского происхождения Райана Гарсии в трусости и лицемерии.

«Гарсия боится [провести бой против меня]. Он видел, как я провёл 10 раундов с Реджисом — мне не приходилось драться в этом весе уже четыре года. Гарсия, наверное, сидит и думает: «О да, я тоже хочу этого боя». Это просто показывает, какой он трус, потому что где ты был? Я открыто заявлял о своём желании завоевать титул чемпиона мира по версии WBC, открыто заявлял о своём желании сразиться с тобой, а теперь ты сам об этом говоришь. Его сегодняшнее поведение просто характеризует, какой он на самом деле человек. Это просто возмутительно [то, что Гарсия сразу же решил вести переговоры о поединке]. О, теперь ты хочешь боя, трус?! Мне не нужно было соглашаться на поединок против Реджиса, я мог бы подождать, пока ты не выйдешь на ринг, но до этого Райан не проявлял особого рвения [к идеи организации боя между нами]. В противном случае я бы, наверное, подождал, пока Райан выйдет на ринг, но где он был? В конце концов, его ждёт главное разочарование в жизни», — приводит слова Бенна портал talkSPORT.