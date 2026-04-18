Россиянка из UFC намерена привезти титул на родину

Газета.Ruиещё 1

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дарья Железнякова, выступающая в наилегчайшем весе под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявила, что видит своей главной целью завоевание чемпионского пояса. Ее слова передает «Чемпионат».

© Газета.Ru
«Да, очень хочется привезти пояс UFC на Родину. Это моя цель, моя мечта. Но все должно быть постепенно. Сначала нужно залететь в топ-5. Все должно идти шаг за шагом. Я делаю все, что от меня зависит. Нужно добавить немного везения», — сказала Железнякова.

Ближайший бой Железняковой состоится в ночь на 19 апреля в Виннипеге на турнире UFC Fight Night 273. Россиянка встретится с канадкой Мелиссой Кроден, у которой в активе 11 побед и 3 поражения.

В UFC спортсменка дебютировала в 2022 году. В активе 26-летней Железняковой значатся 12 поединков. Из них россиянка выиграла 10, потерпела два поражения. Последний раз она выходила в октагон в июне 2025 года: на турнире UFC Fight Night 252 в Лас-Вегасе единогласным решением судей была побеждена американка Мелисса Маллинс.