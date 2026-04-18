Россиянка из UFC намерена привезти титул на родину

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дарья Железнякова, выступающая в наилегчайшем весе под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявила, что видит своей главной целью завоевание чемпионского пояса. Ее слова передает «Чемпионат».

«Да, очень хочется привезти пояс UFC на Родину. Это моя цель, моя мечта. Но все должно быть постепенно. Сначала нужно залететь в топ-5. Все должно идти шаг за шагом. Я делаю все, что от меня зависит. Нужно добавить немного везения», — сказала Железнякова.

Ближайший бой Железняковой состоится в ночь на 19 апреля в Виннипеге на турнире UFC Fight Night 273. Россиянка встретится с канадкой Мелиссой Кроден, у которой в активе 11 побед и 3 поражения.

В UFC спортсменка дебютировала в 2022 году. В активе 26-летней Железняковой значатся 12 поединков. Из них россиянка выиграла 10, потерпела два поражения. Последний раз она выходила в октагон в июне 2025 года: на турнире UFC Fight Night 252 в Лас-Вегасе единогласным решением судей была побеждена американка Мелисса Маллинс.