Кормье предостерёг Царукяна от участия в скандалах после снятия с авиарейса
Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье предостерёг второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна от участия в скандалах после снятия с авиарейса в США.
«Арман был словно в чистилище. Доверие [к нему] практически полностью подорвано. А теперь Царукян начал его восстанавливать. Именно то, что Царукян делает за пределами октагона, делает его тем, кто он есть. Говорю вам, я знаю это, я правда знаю, что Арман Царукян сейчас начинает заявлять о себе во весь голос, благодаря всему тому, что творит за пределами UFC. У него всё идёт отлично. На днях я сказал его менеджеру: «Только не облажайтесь. Не сделайте ничего такого, что отбросит его назад. Он должен быть очень осторожен». Поэтом ситуация с рейсом American Airlines для нас — это просто забавно. Но мы должны быть уверены, что Арман сам сказал себе: «Я буду хорошим мальчиком». Сейчас он как раз в том положении, когда ему нужно немного сбавить обороты, и тогда Арман получит именно то, чего хочет», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.
