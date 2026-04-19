Глава UFC высказался о возможном возвращении Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о возможном возвращении в промоушен ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам функционера, все выглядит неплохо.

«Вы знаете, что, как только мы заключим с ним сделку, мы объявим об этом», — добавил Уайт.

25 марта Макгрегор подтвердил возвращение в UFC. Других подробностей он не раскрыл.

Ирландец провел последний поединок в UFC летом 2021 года, проиграв американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Макгрегор получил перелом ноги и после этого не принимал участия в боях.