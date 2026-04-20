Махмудов вызвал на бой Энтони Джошуа

Российский боксер Арсланбек Махмудов заявил, что намерен сразиться с экс‑чемпионом мира Энтони Джошуа.

11 апреля Махмудов уступил экс‑чемпиону мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO Тайсону Фьюри судейским решением. Перед этим в октябре 2025‑го россиянин победил обладателя пояса WBA Inter‑Сontinental Дэвида Аллена. Джошуа, Фьюри и Аллен представляют Великобританию.

— Джошуа, ты следующий, брат! Надеюсь, ты не забыл, о чем ты с тобой говорили. Я жду тебя, — заявил Махмудов в соцсети.

У Махмудова 21 победа и три поражения в профессиональном боксе. В активе Джошуа 29 побед и четыре поражения.