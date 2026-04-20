Российский боец UFC раскрыл свое отношение к дагестанским соперникам

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили заявил, что относится с уважением ко всем спортсменам из Дагестана, за исключением Умара Нурмагомедова. Об это сообщает журналист Адам Зубайраев в соцсети X.

«У меня нет проблем со всеми дагестанскими бойцами, кроме одного. Мне не нравится Умар Нурмагомедов. Я всегда с уважением отношусь ко всем дагестанским бойцам, потому что они трудолюбивы», — сказал Двалишвили.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, грузинский боец Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

17 октября 2025 года Нурмагомедов рассказал о своих карьерных приоритетах, заявив, что в случае выбора между борьбой за чемпионский пояс и реваншем с Мерабом Двалишвили он может отдать предпочтение мести.