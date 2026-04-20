Царукян рассказал о курьезном инциденте с полицейским

Российский боец UFC Арман Царукян рассказал о курьёзном инциденте с полицейским, произошедшим с ним в детстве.

«Мой первый транспорт? Мопед. Двигался на мопеде «Хонда Дио». Сколько лет было? 12. «Хонда Дио», 50 кубов, я его протюнил, 80 кубов было, на дыбах ездил… Нет, это нелегально. На мопеде еду, каска, всё… Меня первый раз в жизни полиция остановила… Я еду, и он меня останавливает, я не останавливаюсь, он подбегает и в каску мне этой штукой по башке бьёт (улыбается). Я от испуга ещё сильнее газ дал, хорошо, что каска… Это плохо, очень плохо. Нельзя без прав ездить», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.